Токеноміка Privapp Network (BPRIVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Privapp Network (BPRIVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Privapp Network (BPRIVA) An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Офіційний вебсайт: https://privapp.network/ Whitepaper: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Купити BPRIVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Privapp Network (BPRIVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Privapp Network (BPRIVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,57K $ 33,57K $ 33,57K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 3,21M $ 3,21M $ 3,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 104,59K $ 104,59K $ 104,59K Історичний максимум: $ 4,78 $ 4,78 $ 4,78 Історичний мінімум: $ 0,00860282 $ 0,00860282 $ 0,00860282 Поточна ціна: $ 0,01045957 $ 0,01045957 $ 0,01045957 Дізнайтеся більше про ціну Privapp Network (BPRIVA)

Токеноміка Privapp Network (BPRIVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Privapp Network (BPRIVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BPRIVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BPRIVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BPRIVA, досліджуйте ціну токена BPRIVA в реальному часі!

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