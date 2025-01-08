Сьогоднішня ціна Privapp Network (BPRIVA)

Поточна ціна Privapp Network (BPRIVA) сьогодні становить 0.01221018 USD з ринковою капіталізацією $ 39.23K USD. Ціна BPRIVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Privapp Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.98 USD

- зміна ціни Privapp Network протягом дня — -2.95%

- циркуляційна пропозиція – 3.21M USD

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