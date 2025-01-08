Ціна Privapp Network (BPRIVA)
Поточна ціна Privapp Network (BPRIVA) сьогодні становить 0.01221018 USD з ринковою капіталізацією $ 39.23K USD. Ціна BPRIVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Privapp Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.98 USD
- зміна ціни Privapp Network протягом дня — -2.95%
- циркуляційна пропозиція – 3.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Privapp Network до USD становила $ -0.00037144078862394.
За останні 30 днів зміна ціни Privapp Network до USD становила $ -0.0007309123.
За останні 60 днів зміна ціни Privapp Network до USD становила $ -0.0121230237.
За останні 90 днів зміна ціни Privapp Network до USD становила $ -1.7763745195094112.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00037144078862394
|-2.95%
|30 днів
|$ -0.0007309123
|-5.98%
|60 днів
|$ -0.0121230237
|-99.28%
|90 днів
|$ -1.7763745195094112
|-99.31%
Останній аналіз цін Privapp Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-2.95%
-0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
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