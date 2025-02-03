Ціна Privago AI (PVGO)
Поточна ціна Privago AI (PVGO) сьогодні становить 0.00012203 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PVGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Privago AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.17 USD
- зміна ціни Privago AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Privago AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Privago AI до USD становила $ -0.0000118263.
За останні 60 днів зміна ціни Privago AI до USD становила $ -0.0000140261.
За останні 90 днів зміна ціни Privago AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000118263
|-9.69%
|60 днів
|$ -0.0000140261
|-11.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Privago AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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