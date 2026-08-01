Сьогоднішня ціна Privacy Hood by Virtuals

Поточна ціна Privacy Hood by Virtuals (PHOOD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 27,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHOOD до USD становить $ 0 за PHOOD.

Privacy Hood by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 47 602, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PHOOD. Протягом останніх 24 годин PHOOD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHOOD змінився на -1,79% за останню годину та на -25,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Privacy Hood by Virtuals (PHOOD)

Ринкова капіталізація $ 47,60K$ 47,60K $ 47,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 47,60K$ 47,60K $ 47,60K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Privacy Hood by Virtuals — $ 47,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHOOD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,60K.