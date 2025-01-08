Ціна PRivaCY Coin (PRCY)
Поточна ціна PRivaCY Coin (PRCY) сьогодні становить 0.00346261 USD з ринковою капіталізацією $ 53.78K USD. Ціна PRCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PRivaCY Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.59K USD
- зміна ціни PRivaCY Coin протягом дня — -7.74%
- циркуляційна пропозиція – 15.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRivaCY Coin до USD становила $ -0.000290835947178517.
За останні 30 днів зміна ціни PRivaCY Coin до USD становила $ -0.0005015330.
За останні 60 днів зміна ціни PRivaCY Coin до USD становила $ +0.0001013630.
За останні 90 днів зміна ціни PRivaCY Coin до USD становила $ +0.000804889712846675.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000290835947178517
|-7.74%
|30 днів
|$ -0.0005015330
|-14.48%
|60 днів
|$ +0.0001013630
|+2.93%
|90 днів
|$ +0.000804889712846675
|+30.28%
Останній аналіз цін PRivaCY Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-7.74%
+1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.
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