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Поточна ціна Prisma Governance Token сьогодні становить 0,00772152 USD. Ринкова капіталізація PRISMA становить 753.440 USD. Відстежуйте оновлення цін PRISMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Prisma Governance Token сьогодні становить 0,00772152 USD. Ринкова капіталізація PRISMA становить 753.440 USD. Відстежуйте оновлення цін PRISMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PRISMA

Інформація про ціну PRISMA

Що таке PRISMA

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Ціна Prisma Governance Token (PRISMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRISMA до USD:

$0,00772776
$0,00772776$0,00772776
%0,001D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Prisma Governance Token (PRISMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:56:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Prisma Governance Token

Поточна ціна Prisma Governance Token (PRISMA) сьогодні становить $ 0,00772152, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRISMA до USD становить $ 0,00772152 за PRISMA.

Prisma Governance Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 753.440, з циркуляційною пропозицією у 97,55M PRISMA. Протягом останніх 24 годин PRISMA торгувався між $ 0,00768576 (мінімум) та $ 0,0077764 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18,64, тоді як історичний мінімум — $ 0,00632752.

У короткостроковій динаміці PRISMA змінився на -%0,62 за останню годину та на +%6,12 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 137,33.

Ринкова інформація щодо Prisma Governance Token (PRISMA)

$ 753,44K
$ 753,44K$ 753,44K

$ 137,33
$ 137,33$ 137,33

$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M

97,55M
97,55M 97,55M

300.000.000,0
300.000.000,0 300.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Prisma Governance Token — $ 753,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 137,33. Циркуляційна пропозиція PRISMA — 97,55M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,32M.

Історія ціни Prisma Governance Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00768576
$ 0,00768576$ 0,00768576
Мін. за 24 год
$ 0,0077764
$ 0,0077764$ 0,0077764
Макс. за 24 год

$ 0,00768576
$ 0,00768576$ 0,00768576

$ 0,0077764
$ 0,0077764$ 0,0077764

$ 18,64
$ 18,64$ 18,64

$ 0,00632752
$ 0,00632752$ 0,00632752

-%0,62

-%0,32

+%6,12

+%6,12

Історія ціни Prisma Governance Token (PRISMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prisma Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prisma Governance Token до USD становила $ +0,0001325916.
За останні 60 днів зміна ціни Prisma Governance Token до USD становила $ -0,0002057476.
За останні 90 днів зміна ціни Prisma Governance Token до USD становила $ -0,000000127469063359.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-%0,32
30 днів$ +0,0001325916+%1,72
60 днів$ -0,0002057476-%2,66
90 днів$ -0,000000127469063359-%0,00

Прогноз ціни Prisma Governance Token

Прогноз ціни Prisma Governance Token (PRISMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PRISMA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни Prisma Governance Token (PRISMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Prisma Governance Token потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Prisma Governance Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PRISMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Prisma Governance Token.

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Ресурс Prisma Governance Token (PRISMA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Curve EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Про Prisma Governance Token

Яка зараз актуальна вартість Prisma Governance Token?

Сьогодні Prisma Governance Token торгується за ціною ₴0.3403633261173213312000, змінивши свою ціну на -0.32% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є PRISMA саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має Prisma Governance Token сьогодні?

Prisma Governance Token має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував PRISMA протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.3387870312243526656000 до ₴0.342782427451944384000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі PRISMA сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику Prisma Governance Token?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,LSDFi,Curve Ecosystem,Stablecoin Issuer,Liquid Staking, побудований на --, профіль ризику PRISMA може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про Prisma Governance Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:56:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Prisma Governance Token (PRISMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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-%25,44

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Isekai Blade

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ISEK

$0,002730
$0,002730$0,002730

+%110,00

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00576
$0,00576$0,00576

+%28,00

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0123
$0,0123$0,0123

+%17,14

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002956
$0,0002956$0,0002956

+%11,54

龙虾

龙虾

龙虾

$0,021352
$0,021352$0,021352

+%9,12

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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