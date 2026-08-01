Сьогоднішня ціна Prisma Governance Token

Поточна ціна Prisma Governance Token (PRISMA) сьогодні становить $ 0,00772152, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRISMA до USD становить $ 0,00772152 за PRISMA.

Prisma Governance Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 753.440, з циркуляційною пропозицією у 97,55M PRISMA. Протягом останніх 24 годин PRISMA торгувався між $ 0,00768576 (мінімум) та $ 0,0077764 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18,64, тоді як історичний мінімум — $ 0,00632752.

У короткостроковій динаміці PRISMA змінився на -%0,62 за останню годину та на +%6,12 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 137,33.

Ринкова інформація щодо Prisma Governance Token (PRISMA)

Ринкова капіталізація $ 753,44K$ 753,44K $ 753,44K Обсяг (за 24 год) $ 137,33$ 137,33 $ 137,33 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Циркуляційне постачання 97,55M 97,55M 97,55M Загальна пропозиція 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Prisma Governance Token — $ 753,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 137,33. Циркуляційна пропозиція PRISMA — 97,55M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,32M.