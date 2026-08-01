Сьогоднішня ціна Prism Assets

Поточна ціна Prism Assets (PRISM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 25,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRISM до USD становить $ 0 за PRISM.

Prism Assets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 116 513, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PRISM. Протягом останніх 24 годин PRISM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRISM змінився на -14,31% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74,12K.

Ринкова інформація щодо Prism Assets (PRISM)

Ринкова капіталізація $ 116,51K$ 116,51K $ 116,51K Обсяг (за 24 год) $ 74,12K$ 74,12K $ 74,12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,51K$ 116,51K $ 116,51K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Prism Assets — $ 116,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,12K. Циркуляційна пропозиція PRISM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,51K.