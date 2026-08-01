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Поточна ціна Prism Assets сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRISM становить 116 513 USD. Відстежуйте оновлення цін PRISM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Prism Assets сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRISM становить 116 513 USD. Відстежуйте оновлення цін PRISM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PRISM

Інформація про ціну PRISM

Що таке PRISM

Офіційний вебсайт PRISM

Токеноміка PRISM

Прогноз ціни PRISM

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Ціна Prism Assets (PRISM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRISM до USD:

$0,000114
$0,000114$0,000114
-0,24%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Prism Assets (PRISM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:56:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Prism Assets

Поточна ціна Prism Assets (PRISM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 25,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRISM до USD становить $ 0 за PRISM.

Prism Assets наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 116 513, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PRISM. Протягом останніх 24 годин PRISM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRISM змінився на -14,31% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74,12K.

Ринкова інформація щодо Prism Assets (PRISM)

$ 116,51K
$ 116,51K$ 116,51K

$ 74,12K
$ 74,12K$ 74,12K

$ 116,51K
$ 116,51K$ 116,51K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Prism Assets — $ 116,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,12K. Циркуляційна пропозиція PRISM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,51K.

Історія ціни Prism Assets у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-14,31%

-25,13%

--

--

Історія ціни Prism Assets (PRISM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prism Assets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prism Assets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prism Assets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prism Assets до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-25,13%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Prism Assets

Прогноз ціни Prism Assets (PRISM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PRISM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Prism Assets (PRISM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Prism Assets потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Prism Assets у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PRISM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Prism Assets.

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Ресурс Prism Assets (PRISM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Robinhood Ecosystem

Про Prism Assets

Яка зараз актуальна ціна Prism Assets?

Prism Assets коштує ₴, що свідчить про зміну ціни на -25.13% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок PRISM?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴ і ₴ підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Prism Assets на ринку?

Наразі він займає #5493 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴5135873.79374882928000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 1000000000.0 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Prism Assets?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Prism Assets

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:56:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Prism Assets (PRISM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Aether Network

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AET

$0,0127
$0,0127$0,0127

+20,95%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003114
$0,0003114$0,0003114

+17,50%

Cysic

Cysic

CYS

$1,5337
$1,5337$1,5337

+5,36%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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