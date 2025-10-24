Інформація щодо ціни Prism AI (PRSAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,617031$ 0,617031 $ 0,617031 Найнижча ціна $ 0,00199182$ 0,00199182 $ 0,00199182 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +0,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,24%

Актуальна ціна Prism AI (PRSAI) становить $0,00821196. За останні 24 години PRSAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRSAI становить $ 0,617031, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00199182.

Що стосується короткострокових результатів, то PRSAI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +0,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Prism AI (PRSAI)

Ринкова капіталізація $ 8,21K$ 8,21K $ 8,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,21K$ 8,21K $ 8,21K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Prism AI — $ 8,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRSAI — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,21K.