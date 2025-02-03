Ціна Print The Pepe ($PP)
Поточна ціна Print The Pepe ($PP) сьогодні становить 0.00003318 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Print The Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.45 USD
- зміна ціни Print The Pepe протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Print The Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Print The Pepe до USD становила $ -0.0000310856.
За останні 60 днів зміна ціни Print The Pepe до USD становила $ -0.0000317166.
За останні 90 днів зміна ціни Print The Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000310856
|-93.68%
|60 днів
|$ -0.0000317166
|-95.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Print The Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Print The Pepe is a Reflections Token that pays holders out in $PEPE What makes your project unique? We are the only token on ETH that has a working smart contract that pays dividends out in a different token ($PEPE) to holders of our token ($PP) History of your project. We added liquidity to Uniswap on April the 21stand have been adding new features and engaging with the community daily. What’s next for your project? Continuing to improve UI/UX, engaging the community, and marketing the token to new prospective investors. What can your token be used for? It is a means of generating passive income through $PEPE dividends.
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