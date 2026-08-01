Сьогоднішня ціна Print

Поточна ціна Print (PRINT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRINT до USD становить $ 0 за PRINT.

Print наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 805 316, з циркуляційною пропозицією у 850,00M PRINT. Протягом останніх 24 годин PRINT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00657453, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRINT змінився на -0,25% за останню годину та на +10,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 925,48.

Ринкова інформація щодо Print (PRINT)

Ринкова капіталізація $ 805,32K$ 805,32K $ 805,32K Обсяг (за 24 год) $ 925,48$ 925,48 $ 925,48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 805,32K$ 805,32K $ 805,32K Циркуляційне постачання 850,00M 850,00M 850,00M Загальна пропозиція 999 996 147,776878 999 996 147,776878 999 996 147,776878

Поточна ринкова капіталізація Print — $ 805,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 925,48. Циркуляційна пропозиція PRINT — 850,00M, зі загальною пропозицією 999996147.776878. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 805,32K.