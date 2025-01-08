Ціна Principals Network (PNET)
Поточна ціна Principals Network (PNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.81K USD. Ціна PNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Principals Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.40K USD
- зміна ціни Principals Network протягом дня — -11.45%
- циркуляційна пропозиція – 997.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Principals Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Principals Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Principals Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Principals Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Principals Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.78%
-11.45%
+3.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.
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