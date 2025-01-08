Сьогоднішня ціна Principals Network (PNET)

Поточна ціна Principals Network (PNET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.81K USD. Ціна PNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Principals Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.40K USD

- зміна ціни Principals Network протягом дня — -11.45%

- циркуляційна пропозиція – 997.33M USD

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