Ціна Prince (PRINCE)
Поточна ціна Prince (PRINCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PRINCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prince:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Prince протягом дня — +9,57%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prince до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prince до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Prince до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Prince до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,57%
|30 днів
|$ 0
|-78,53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prince: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,85%
+9,57%
+22,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PRINCE – The Royal Standard of the XRP Ledger $PRINCE is a community-driven XRP token and NFT collection built on the XRP Ledger (XRPL), combining the utility of digital assets with the elegance of royal-themed art and branding. As a token, $PRINCE is designed for fast, low-cost transactions, leveraging the speed and scalability of the XRPL network. The $PRINCE NFT collection complements the token, showcasing unique, royalty-inspired artwork that represents prestige, power, and purpose in the Web3 space. Each NFT serves as a symbol of status and access, offering holders exclusive benefits within the $PRINCE ecosystem—including airdrops, early access to features, and community governance. Whether you’re trading, collecting, or participating in the community, $PRINCE brings a noble touch to decentralized finance and digital art on XRPL.
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