Токеноміка PrimoAI ($PRIMO)

Токеноміка PrimoAI ($PRIMO)

Дізнайтеся ключову інформацію про PrimoAI ($PRIMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація PrimoAI ($PRIMO)

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.

Офіційний вебсайт:
https://app.virtuals.io/virtuals/27899
Whitepaper:
https://app.virtuals.io/virtuals/27899

Токеноміка та аналіз ціни PrimoAI ($PRIMO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PrimoAI ($PRIMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 307,84K
$ 307,84K$ 307,84K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 615,68K
$ 615,68K$ 615,68K
Історичний максимум:
$ 0,00121427
$ 0,00121427$ 0,00121427
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0,00061567
$ 0,00061567$ 0,00061567

Токеноміка PrimoAI ($PRIMO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки PrimoAI ($PRIMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $PRIMO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PRIMO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PRIMO, досліджуйте ціну токена $PRIMO в реальному часі!

Прогноз ціни $PRIMO

Хочете знати, куди рухається $PRIMO? Наша сторінка прогнозу ціни $PRIMO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.