Токеноміка PrimoAI ($PRIMO) Дізнайтеся ключову інформацію про PrimoAI ($PRIMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PrimoAI ($PRIMO) PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Whitepaper: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Купити $PRIMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PrimoAI ($PRIMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PrimoAI ($PRIMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 307,84K $ 307,84K $ 307,84K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 615,68K $ 615,68K $ 615,68K Історичний максимум: $ 0,00121427 $ 0,00121427 $ 0,00121427 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00061567 $ 0,00061567 $ 0,00061567 Дізнайтеся більше про ціну PrimoAI ($PRIMO)

Токеноміка PrimoAI ($PRIMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PrimoAI ($PRIMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PRIMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PRIMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PRIMO, досліджуйте ціну токена $PRIMO в реальному часі!

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