Ціна PrimoAI ($PRIMO)
Поточна ціна PrimoAI ($PRIMO) сьогодні становить 0,00095285 USD з ринковою капіталізацією $ 476,43K USD. Ціна $PRIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PrimoAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PrimoAI протягом дня — +24,27%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
Отримуйте оновлення цін $PRIMO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $PRIMO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PrimoAI до USD становила $ +0,00018608.
За останні 30 днів зміна ціни PrimoAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PrimoAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PrimoAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00018608
|+24,27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PrimoAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,90%
+24,27%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки PrimoAI ($PRIMO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $PRIMO зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $PRIMO до VND
₫25,07424775
|1 $PRIMO до AUD
A$0,001467389
|1 $PRIMO до GBP
￡0,0006955805
|1 $PRIMO до EUR
€0,000819451
|1 $PRIMO до USD
$0,00095285
|1 $PRIMO до MYR
RM0,0040496125
|1 $PRIMO до TRY
₺0,0377995595
|1 $PRIMO до JPY
¥0,1385539185
|1 $PRIMO до RUB
₽0,0747891965
|1 $PRIMO до INR
₹0,0820308565
|1 $PRIMO до IDR
Rp15,620489304
|1 $PRIMO до KRW
₩1,301707442
|1 $PRIMO до PHP
₱0,054217165
|1 $PRIMO до EGP
￡E.0,0482809095
|1 $PRIMO до BRL
R$0,0052311465
|1 $PRIMO до CAD
C$0,0013054045
|1 $PRIMO до BDT
৳0,11643827
|1 $PRIMO до NGN
₦1,474992743
|1 $PRIMO до UAH
₴0,0398958295
|1 $PRIMO до VES
Bs0,09814355
|1 $PRIMO до PKR
Rs0,27022826
|1 $PRIMO до KZT
₸0,497311472
|1 $PRIMO до THB
฿0,0311867805
|1 $PRIMO до TWD
NT$0,0281186035
|1 $PRIMO до AED
د.إ0,0034969595
|1 $PRIMO до CHF
Fr0,0007718085
|1 $PRIMO до HKD
HK$0,007470344
|1 $PRIMO до MAD
.د.م0,0086232925
|1 $PRIMO до MXN
$0,018161321