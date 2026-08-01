Сьогоднішня ціна Primis Protocol

Поточна ціна Primis Protocol (PRIMIS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRIMIS до USD становить $ 0 за PRIMIS.

Primis Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 133,151, з циркуляційною пропозицією у 999.98M PRIMIS. Протягом останніх 24 годин PRIMIS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00307941, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRIMIS змінився на -3.35% за останню годину та на -23.16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.11K.

Ринкова інформація щодо Primis Protocol (PRIMIS)

Ринкова капіталізація $ 133.15K$ 133.15K $ 133.15K Обсяг (за 24 год) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 133.15K$ 133.15K $ 133.15K Циркуляційне постачання 999.98M 999.98M 999.98M Загальна пропозиція 999,979,619.8439099 999,979,619.8439099 999,979,619.8439099

Поточна ринкова капіталізація Primis Protocol — $ 133.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.11K. Циркуляційна пропозиція PRIMIS — 999.98M, зі загальною пропозицією 999979619.8439099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133.15K.