Сьогоднішня ціна PRIMEXAI ($PXAI)

Поточна ціна PRIMEXAI ($PXAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.83K USD. Ціна $PXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PRIMEXAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.86 USD

- зміна ціни PRIMEXAI протягом дня — -5.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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