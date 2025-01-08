Ціна PRIMEXAI ($PXAI)
Поточна ціна PRIMEXAI ($PXAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.83K USD. Ціна $PXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PRIMEXAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.86 USD
- зміна ціни PRIMEXAI протягом дня — -5.44%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRIMEXAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PRIMEXAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PRIMEXAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PRIMEXAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.44%
|30 днів
|$ 0
|+24.10%
|60 днів
|$ 0
|-84.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PRIMEXAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-5.44%
-1.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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