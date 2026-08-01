Сьогоднішня ціна Primer

Поточна ціна Primer (PR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PR до USD становить $ 0 за PR.

Primer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 142 969, з циркуляційною пропозицією у 286,26M PR. Протягом останніх 24 годин PR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00232342, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PR змінився на -0,61% за останню годину та на -17,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 361,98.

Ринкова інформація щодо Primer (PR)

Ринкова капіталізація $ 142,97K$ 142,97K $ 142,97K Обсяг (за 24 год) $ 361,98$ 361,98 $ 361,98 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,97K$ 142,97K $ 142,97K Циркуляційне постачання 286,26M 286,26M 286,26M Загальна пропозиція 286 264 495,3461056 286 264 495,3461056 286 264 495,3461056

Поточна ринкова капіталізація Primer — $ 142,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 361,98. Циркуляційна пропозиція PR — 286,26M, зі загальною пропозицією 286264495.3461056. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,97K.