Ціна PrimeFi (PRFI)
Поточна ціна PrimeFi (PRFI) сьогодні становить 0,159118 USD з ринковою капіталізацією $ 773,37K USD. Ціна PRFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PrimeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PrimeFi протягом дня — -1,76%
- циркуляційна пропозиція – 4,85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PrimeFi до USD становила $ -0,0028575052381021.
За останні 30 днів зміна ціни PrimeFi до USD становила $ -0,0551176318.
За останні 60 днів зміна ціни PrimeFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PrimeFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0028575052381021
|-1,76%
|30 днів
|$ -0,0551176318
|-34,63%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PrimeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,53%
-1,76%
+53,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.
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