Сьогоднішня ціна PrimeFi (PRFI)

Поточна ціна PrimeFi (PRFI) сьогодні становить 0,159118 USD з ринковою капіталізацією $ 773,37K USD. Ціна PRFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PrimeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PrimeFi протягом дня — -1,76%

- циркуляційна пропозиція – 4,85M USD

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