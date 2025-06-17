Ціна PRIMEAPE (APES)
Поточна ціна PRIMEAPE (APES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231,49K USD. Ціна APES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PRIMEAPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PRIMEAPE протягом дня — -8,65%
- циркуляційна пропозиція – 999,98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PRIMEAPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PRIMEAPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PRIMEAPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PRIMEAPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PRIMEAPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,95%
-8,65%
+18,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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