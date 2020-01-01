Токеноміка Prime Numbers Labs (PRFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Prime Numbers Labs (PRFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Prime Numbers Labs (PRFI) Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero. Офіційний вебсайт: https://primenumbers.xyz/ Whitepaper: https://docs.primenumbers.xyz/ Купити PRFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Prime Numbers Labs (PRFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Prime Numbers Labs (PRFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,19M $ 2,19M $ 2,19M Загальна пропозиція: $ 94,32M $ 94,32M $ 94,32M Циркуляційна пропозиція: $ 11,55M $ 11,55M $ 11,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,88M $ 17,88M $ 17,88M Історичний максимум: $ 0,245654 $ 0,245654 $ 0,245654 Історичний мінімум: $ 0,103969 $ 0,103969 $ 0,103969 Поточна ціна: $ 0,189611 $ 0,189611 $ 0,189611 Дізнайтеся більше про ціну Prime Numbers Labs (PRFI)

Токеноміка Prime Numbers Labs (PRFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Prime Numbers Labs (PRFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRFI, досліджуйте ціну токена PRFI в реальному часі!

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