Ціна Prime Numbers Labs (PRNT)
Поточна ціна Prime Numbers Labs (PRNT) сьогодні становить 0.01916628 USD з ринковою капіталізацією $ 79.72K USD. Ціна PRNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prime Numbers Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.01 USD
- зміна ціни Prime Numbers Labs протягом дня — -4.76%
- циркуляційна пропозиція – 4.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prime Numbers Labs до USD становила $ -0.00095907231791308.
За останні 30 днів зміна ціни Prime Numbers Labs до USD становила $ -0.0005238642.
За останні 60 днів зміна ціни Prime Numbers Labs до USD становила $ -0.0189149525.
За останні 90 днів зміна ціни Prime Numbers Labs до USD становила $ -0.9238276394763606.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00095907231791308
|-4.76%
|30 днів
|$ -0.0005238642
|-2.73%
|60 днів
|$ -0.0189149525
|-98.68%
|90 днів
|$ -0.9238276394763606
|-97.96%
Останній аналіз цін Prime Numbers Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-4.76%
+1.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRIME NUMBERS LABS Prime Numbers Labs is a blockchain-focused organization known for its pioneering work in decentralized finance (DeFi) and non-fungible tokens (NFTs) on the XDC Network. Prime Numbers Labs is using its innovative staking technology with NFTs to solve blockchain, web3 gaming, tokenizing, and banking problems. They have developed several innovative platforms, including Prime Numbers XDC, a multifaceted ecosystem that generates revenue through its DeFi and NFT protocols. Key components of this Prime Numbers Ecosystem XDC include: PrimePort NFT Marketplace: A multichain platform for trading NFTs from all EVM blockchains. A portion of the marketplace's generated fees is distributed to PRNT NFT holders. Prime Numbers Finance: The first cryptocurrency and NFT lending and borrowing platform on the XDC network. Some of the revenue generated by this protocol is directed towards PRNT NFT & XDC Staking NFT holders. PRNT NFTs & XDC NFTs: Two unique NFT collections where holders stake PRNT or XDC tokens inside their NFTs to earn rewards from the fees of the Prime Numbers XDC Ecosystem protocols.
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