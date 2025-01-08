Сьогоднішня ціна Prime Numbers Labs (PRNT)

Поточна ціна Prime Numbers Labs (PRNT) сьогодні становить 0.01916628 USD з ринковою капіталізацією $ 79.72K USD. Ціна PRNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prime Numbers Labs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.01 USD

- зміна ціни Prime Numbers Labs протягом дня — -4.76%

- циркуляційна пропозиція – 4.16M USD

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