Ціна Prime (D2D)
Поточна ціна Prime (D2D) сьогодні становить 0.00620898 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна D2D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.94 USD
- зміна ціни Prime протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Prime до USD становила $ -0.0008326378.
За останні 60 днів зміна ціни Prime до USD становила $ -0.0018927193.
За останні 90 днів зміна ціни Prime до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0008326378
|-13.41%
|60 днів
|$ -0.0018927193
|-30.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Prime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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