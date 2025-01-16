Сьогоднішня ціна Prime (D2D)

Поточна ціна Prime (D2D) сьогодні становить 0.00620898 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна D2D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prime:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.94 USD

- зміна ціни Prime протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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