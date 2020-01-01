Токеноміка Primate (PRIMATE) Дізнайтеся ключову інформацію про Primate (PRIMATE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Primate (PRIMATE) PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Офіційний вебсайт: https://www.benjibananas.com/ Купити PRIMATE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Primate (PRIMATE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Primate (PRIMATE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,00M $ 9,00M $ 9,00M Загальна пропозиція: $ 2,06B $ 2,06B $ 2,06B Циркуляційна пропозиція: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B FDV (повністю розведена вартість): $ 11,28M $ 11,28M $ 11,28M Історичний максимум: $ 0,185827 $ 0,185827 $ 0,185827 Історичний мінімум: $ 0,00118824 $ 0,00118824 $ 0,00118824 Поточна ціна: $ 0,00547575 $ 0,00547575 $ 0,00547575 Дізнайтеся більше про ціну Primate (PRIMATE)

Токеноміка Primate (PRIMATE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Primate (PRIMATE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRIMATE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRIMATE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRIMATE, досліджуйте ціну токена PRIMATE в реальному часі!

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