Ціна Primate (PRIMATE)
Поточна ціна Primate (PRIMATE) сьогодні становить 0.00693069 USD з ринковою капіталізацією $ 11.40M USD. Ціна PRIMATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Primate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.69 USD
- зміна ціни Primate протягом дня — +6.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD
Отримуйте оновлення цін PRIMATE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PRIMATE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Primate до USD становила $ +0.0003997.
За останні 30 днів зміна ціни Primate до USD становила $ +0.0005147589.
За останні 60 днів зміна ціни Primate до USD становила $ +0.0114844201.
За останні 90 днів зміна ціни Primate до USD становила $ +0.000840787617452856.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003997
|+6.12%
|30 днів
|$ +0.0005147589
|+7.43%
|60 днів
|$ +0.0114844201
|+165.70%
|90 днів
|$ +0.000840787617452856
|+13.81%
Останній аналіз цін Primate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+6.12%
+10.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PRIMATE до AUD
A$0.011089104
|1 PRIMATE до GBP
￡0.0054752451
|1 PRIMATE до EUR
€0.0065841555
|1 PRIMATE до USD
$0.00693069
|1 PRIMATE до MYR
RM0.0309801843
|1 PRIMATE до TRY
₺0.243960288
|1 PRIMATE до JPY
¥1.0940094165
|1 PRIMATE до RUB
₽0.7243264119
|1 PRIMATE до INR
₹0.5924353812
|1 PRIMATE до IDR
Rp111.7853069307
|1 PRIMATE до PHP
₱0.4024651683
|1 PRIMATE до EGP
￡E.0.3524948934
|1 PRIMATE до BRL
R$0.0429009711
|1 PRIMATE до CAD
C$0.0099108867
|1 PRIMATE до BDT
৳0.8284253757
|1 PRIMATE до NGN
₦10.7285695062
|1 PRIMATE до UAH
₴0.2908117524
|1 PRIMATE до VES
Bs0.35346519
|1 PRIMATE до PKR
Rs1.9294347891
|1 PRIMATE до KZT
₸3.6286320564
|1 PRIMATE до THB
฿0.23564346
|1 PRIMATE до TWD
NT$0.2275345527
|1 PRIMATE до CHF
Fr0.006237621
|1 PRIMATE до HKD
HK$0.0537821544
|1 PRIMATE до MAD
.د.م0.0699306621