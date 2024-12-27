Сьогоднішня ціна Primate (PRIMATE)

Поточна ціна Primate (PRIMATE) сьогодні становить 0.00693069 USD з ринковою капіталізацією $ 11.40M USD. Ціна PRIMATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Primate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.69 USD

- зміна ціни Primate протягом дня — +6.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.64B USD

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