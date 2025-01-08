Ціна Primas (PST)
Поточна ціна Primas (PST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.59K USD. Ціна PST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Primas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.99 USD
- зміна ціни Primas протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 51.20M USD
Отримуйте оновлення цін PST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PST.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Primas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Primas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Primas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Primas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ 0
|-25.77%
|60 днів
|$ 0
|-25.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Primas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.06%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Primas is a platform for high-quality content centred in Distributed Trusted Content Protocol or DTCP. It utilized blockchain technology in ascertaining content credibility and also utilized economic incentives to speed up the creation and circulation of the content of high quality. It also gives the readers the capacity to view the customized content of high-quality via social recommendations. Traditional internet application can also make use of APIs in accessing Primas, thereby gaining instant access to the power offered by Primas. The token spreading on Primas platform is known as PST. It is utilized for rewarding the creators of valuable content on the Primas DApp as well as the miners who aid in the upkeep of the Hawkeye crawlers and Primas Node. The utilization of POS secondary networking ensures high scalability, hastened accessing speeds and the capacity to support massive scale applications simultaneously. Users are not required to hold on for block confirmations to attain a user experience which is consistent. This also greatly minimizes the cost of the transaction of utilizing blockchain and sorts issues of bottlenecking. A totally decentralized structure which employs an economic incentivization system and technique for node discovery lets anyone partake or quit by utilizing the Primas node at any moment without having an impact on end users. Presently, the secondary network linked to Ethereum is compatible with the use of a massive amount of users. In the event of serious overcrowding on the Ethereum network, users will still have the capacity to utilize Primas without stalling. They also are not required to make payment for gas fees.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PST до AUD
A$--
|1 PST до GBP
￡--
|1 PST до EUR
€--
|1 PST до USD
$--
|1 PST до MYR
RM--
|1 PST до TRY
₺--
|1 PST до JPY
¥--
|1 PST до RUB
₽--
|1 PST до INR
₹--
|1 PST до IDR
Rp--
|1 PST до PHP
₱--
|1 PST до EGP
￡E.--
|1 PST до BRL
R$--
|1 PST до CAD
C$--
|1 PST до BDT
৳--
|1 PST до NGN
₦--
|1 PST до UAH
₴--
|1 PST до VES
Bs--
|1 PST до PKR
Rs--
|1 PST до KZT
₸--
|1 PST до THB
฿--
|1 PST до TWD
NT$--
|1 PST до CHF
Fr--
|1 PST до HKD
HK$--
|1 PST до MAD
.د.م--