Сьогоднішня ціна Primas (PST)

Поточна ціна Primas (PST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 50.59K USD. Ціна PST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Primas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.99 USD

- зміна ціни Primas протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 51.20M USD

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