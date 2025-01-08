Сьогоднішня ціна PressDog (PRESS)

Поточна ціна PressDog (PRESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.47K USD. Ціна PRESS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PressDog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD

- зміна ціни PressDog протягом дня — -16.17%

- циркуляційна пропозиція – 960.15M USD

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