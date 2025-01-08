Ціна PressDog (PRESS)
Поточна ціна PressDog (PRESS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35.47K USD. Ціна PRESS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PressDog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD
- зміна ціни PressDog протягом дня — -16.17%
- циркуляційна пропозиція – 960.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PressDog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PressDog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PressDog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PressDog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.17%
|30 днів
|$ 0
|-36.28%
|60 днів
|$ 0
|-22.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PressDog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-16.17%
-12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.
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