Сьогоднішня ціна President Red (PRESI)

Поточна ціна President Red (PRESI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRESI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності President Red:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.35 USD

- зміна ціни President Red протягом дня — -7.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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