Ціна President Red (PRESI)
Поточна ціна President Red (PRESI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRESI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності President Red:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.35 USD
- зміна ціни President Red протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни President Red до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни President Red до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни President Red до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни President Red до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-4.89%
|60 днів
|$ 0
|+5.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін President Red: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
-7.40%
-24.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
President Red $PRESI President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.
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