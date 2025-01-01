Токеноміка President Platy (PLATY) Дізнайтеся ключову інформацію про President Platy (PLATY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація President Platy (PLATY) Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos! Офіційний вебсайт: https://www.platikistan.com/ Whitepaper: https://platikistan.com/wp-content/uploads/2025/01/PDRP-Constitution-of-1st-January-2025.pdf Купити PLATY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни President Platy (PLATY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена President Platy (PLATY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 244,93K $ 244,93K $ 244,93K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 244,93K $ 244,93K $ 244,93K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00024493 $ 0,00024493 $ 0,00024493 Дізнайтеся більше про ціну President Platy (PLATY)

Токеноміка President Platy (PLATY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки President Platy (PLATY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLATY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLATY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLATY, досліджуйте ціну токена PLATY в реальному часі!

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