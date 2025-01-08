Сьогоднішня ціна President Platy (PLATY)

Поточна ціна President Platy (PLATY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.65K USD. Ціна PLATY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності President Platy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.72 USD

- зміна ціни President Platy протягом дня — -6.88%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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