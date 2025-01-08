Ціна President Platy (PLATY)
Поточна ціна President Platy (PLATY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 179.65K USD. Ціна PLATY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності President Platy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 326.72 USD
- зміна ціни President Platy протягом дня — -6.88%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін PLATY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLATY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни President Platy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни President Platy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни President Platy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни President Platy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.88%
|30 днів
|$ 0
|+77.03%
|60 днів
|$ 0
|+600.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін President Platy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-6.88%
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PLATY до AUD
A$--
|1 PLATY до GBP
￡--
|1 PLATY до EUR
€--
|1 PLATY до USD
$--
|1 PLATY до MYR
RM--
|1 PLATY до TRY
₺--
|1 PLATY до JPY
¥--
|1 PLATY до RUB
₽--
|1 PLATY до INR
₹--
|1 PLATY до IDR
Rp--
|1 PLATY до PHP
₱--
|1 PLATY до EGP
￡E.--
|1 PLATY до BRL
R$--
|1 PLATY до CAD
C$--
|1 PLATY до BDT
৳--
|1 PLATY до NGN
₦--
|1 PLATY до UAH
₴--
|1 PLATY до VES
Bs--
|1 PLATY до PKR
Rs--
|1 PLATY до KZT
₸--
|1 PLATY до THB
฿--
|1 PLATY до TWD
NT$--
|1 PLATY до CHF
Fr--
|1 PLATY до HKD
HK$--
|1 PLATY до MAD
.د.م--