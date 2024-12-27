Ціна Presearch (PRE)
Поточна ціна Presearch (PRE) сьогодні становить 0.01196079 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна PRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Presearch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.38K USD
- зміна ціни Presearch протягом дня — -0.93%
- циркуляційна пропозиція – 590.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Presearch до USD становила $ -0.00011276187677855.
За останні 30 днів зміна ціни Presearch до USD становила $ +0.0003904635.
За останні 60 днів зміна ціни Presearch до USD становила $ +0.0051383159.
За останні 90 днів зміна ціни Presearch до USD становила $ +0.003169729634023557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011276187677855
|-0.93%
|30 днів
|$ +0.0003904635
|+3.26%
|60 днів
|$ +0.0051383159
|+42.96%
|90 днів
|$ +0.003169729634023557
|+36.06%
Останній аналіз цін Presearch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-0.93%
-4.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.
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