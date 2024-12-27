Сьогоднішня ціна Presearch (PRE)

Поточна ціна Presearch (PRE) сьогодні становить 0.01196079 USD з ринковою капіталізацією $ 7.04M USD. Ціна PRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Presearch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.38K USD

- зміна ціни Presearch протягом дня — -0.93%

- циркуляційна пропозиція – 590.00M USD

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