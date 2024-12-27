Сьогоднішня ціна Premia (PREMIA)

Поточна ціна Premia (PREMIA) сьогодні становить 0.146265 USD з ринковою капіталізацією $ 6.73M USD. Ціна PREMIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Premia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.51 USD

- зміна ціни Premia протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 45.99M USD

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