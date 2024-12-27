Ціна Premia (PREMIA)
Поточна ціна Premia (PREMIA) сьогодні становить 0.146265 USD з ринковою капіталізацією $ 6.73M USD. Ціна PREMIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Premia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.51 USD
- зміна ціни Premia протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 45.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Premia до USD становила $ -0.000922083165798.
За останні 30 днів зміна ціни Premia до USD становила $ +0.0057879254.
За останні 60 днів зміна ціни Premia до USD становила $ +0.0357799147.
За останні 90 днів зміна ціни Premia до USD становила $ +0.00914896171381013.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000922083165798
|-0.62%
|30 днів
|$ +0.0057879254
|+3.96%
|60 днів
|$ +0.0357799147
|+24.46%
|90 днів
|$ +0.00914896171381013
|+6.67%
Останній аналіз цін Premia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.62%
+6.21%
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