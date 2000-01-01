Токеноміка PREME Token (PREME) Дізнайтеся ключову інформацію про PREME Token (PREME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PREME Token (PREME) PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. Офіційний вебсайт: https://premetoken.com/ Whitepaper: https://premetoken.com/#whitepaper Купити PREME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PREME Token (PREME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PREME Token (PREME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 337,50K $ 337,50K $ 337,50K Загальна пропозиція: $ 236,37M $ 236,37M $ 236,37M Циркуляційна пропозиція: $ 123,53M $ 123,53M $ 123,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 645,78K $ 645,78K $ 645,78K Історичний максимум: $ 0,03344384 $ 0,03344384 $ 0,03344384 Історичний мінімум: $ 0,00206773 $ 0,00206773 $ 0,00206773 Поточна ціна: $ 0,00273205 $ 0,00273205 $ 0,00273205 Дізнайтеся більше про ціну PREME Token (PREME)

Токеноміка PREME Token (PREME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PREME Token (PREME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PREME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PREME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PREME, досліджуйте ціну токена PREME в реальному часі!

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