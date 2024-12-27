Ціна PREME Token (PREME)
Поточна ціна PREME Token (PREME) сьогодні становить 0.00622925 USD з ринковою капіталізацією $ 583.12K USD. Ціна PREME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PREME Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни PREME Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 93.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PREME Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PREME Token до USD становила $ -0.0001327820.
За останні 60 днів зміна ціни PREME Token до USD становила $ +0.0017817691.
За останні 90 днів зміна ціни PREME Token до USD становила $ +0.0007606029632343035.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001327820
|-2.13%
|60 днів
|$ +0.0017817691
|+28.60%
|90 днів
|$ +0.0007606029632343035
|+13.91%
Останній аналіз цін PREME Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PREME is all about bringing businesses and individuals from Web2 to Web3. We are strategically postured to offer various services for our partners to help streamline their transition in a timely manner. There are millions of businesses worldwide seeking services provided by PREME. PREME strives to be the gateway of growth for individuals and businesses alike! We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions. As they grow, we grow! PREME is the gateway from Web2 to Web3. We will help companies, artists and entertainers grow with NFT and Web3 Solutions.
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