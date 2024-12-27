Сьогоднішня ціна PREME Token (PREME)

Поточна ціна PREME Token (PREME) сьогодні становить 0.00622925 USD з ринковою капіталізацією $ 583.12K USD. Ціна PREME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PREME Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни PREME Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 93.61M USD

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