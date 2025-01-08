Ціна PREMA (PRMX)
Поточна ціна PREMA (PRMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62K USD. Ціна PRMX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PREMA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD
- зміна ціни PREMA протягом дня — -13.69%
- циркуляційна пропозиція – 2.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PREMA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PREMA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PREMA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PREMA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.69%
|30 днів
|$ 0
|-36.47%
|60 днів
|$ 0
|-26.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PREMA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-13.69%
-12.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PREMA is a blockchain platform that offers seamless multi-chain experiences.
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