Сьогоднішня ціна PREMA (PRMX)

Поточна ціна PREMA (PRMX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.62K USD. Ціна PRMX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PREMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.37K USD

- зміна ціни PREMA протягом дня — -13.69%

- циркуляційна пропозиція – 2.52B USD

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