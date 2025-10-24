Інформація щодо ціни Prediqt (PRQT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00004158 $ 0,00004158 $ 0,00004158 Мін. за 24 год $ 0,00004881 $ 0,00004881 $ 0,00004881 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00004158$ 0,00004158 $ 0,00004158 Макс. за 24 год $ 0,00004881$ 0,00004881 $ 0,00004881 Рекордний максимум $ 0,0007339$ 0,0007339 $ 0,0007339 Найнижча ціна $ 0,00004158$ 0,00004158 $ 0,00004158 Зміна ціни (за 1 год) +0,24% Зміна ціни (1 дн.) -11,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,71%

Актуальна ціна Prediqt (PRQT) становить $0,00004311. За останні 24 години PRQT торгувався між мінімумом у $ 0,00004158 і максимумом у $ 0,00004881, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRQT становить $ 0,0007339, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00004158.

Що стосується короткострокових результатів, то PRQT змінився на +0,24% за останню годину, -11,07% за 24 години та на -18,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Prediqt (PRQT)

Ринкова капіталізація $ 42,76K$ 42,76K $ 42,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,76K$ 42,76K $ 42,76K Циркуляційне постачання 991,84M 991,84M 991,84M Загальна пропозиція 991 844 853,2545223 991 844 853,2545223 991 844 853,2545223

Поточна ринкова капіталізація Prediqt — $ 42,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRQT — 991,84M, зі загальною пропозицією 991844853.2545223. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,76K.