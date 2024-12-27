Ціна predict (PREDICT)
Поточна ціна predict (PREDICT) сьогодні становить 0.00375257 USD з ринковою капіталізацією $ 157.63K USD. Ціна PREDICT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності predict:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 724.80 USD
- зміна ціни predict протягом дня — -4.17%
- циркуляційна пропозиція – 42.00M USD
Отримуйте оновлення цін PREDICT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PREDICT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни predict до USD становила $ -0.000163318701522702.
За останні 30 днів зміна ціни predict до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни predict до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни predict до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000163318701522702
|-4.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін predict: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-4.17%
-12.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PREDICT до AUD
A$0.006004112
|1 PREDICT до GBP
￡0.0029645303
|1 PREDICT до EUR
€0.0035649415
|1 PREDICT до USD
$0.00375257
|1 PREDICT до MYR
RM0.0167739879
|1 PREDICT до TRY
₺0.132090464
|1 PREDICT до JPY
¥0.592155546
|1 PREDICT до RUB
₽0.3912804739
|1 PREDICT до INR
₹0.3207696836
|1 PREDICT до IDR
Rp60.5253141071
|1 PREDICT до PHP
₱0.2179117399
|1 PREDICT до EGP
￡E.0.1908557102
|1 PREDICT до BRL
R$0.0232284083
|1 PREDICT до CAD
C$0.0053661751
|1 PREDICT до BDT
৳0.4485446921
|1 PREDICT до NGN
₦5.8089033086
|1 PREDICT до UAH
₴0.1574578372
|1 PREDICT до VES
Bs0.19138107
|1 PREDICT до PKR
Rs1.0446779623
|1 PREDICT до KZT
₸1.9646955492
|1 PREDICT до THB
฿0.12758738
|1 PREDICT до TWD
NT$0.1231968731
|1 PREDICT до CHF
Fr0.003377313
|1 PREDICT до HKD
HK$0.0291199432
|1 PREDICT до MAD
.د.م0.0378634313