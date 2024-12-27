Сьогоднішня ціна predict (PREDICT)

Поточна ціна predict (PREDICT) сьогодні становить 0.00375257 USD з ринковою капіталізацією $ 157.63K USD. Ціна PREDICT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності predict:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 724.80 USD

- зміна ціни predict протягом дня — -4.17%

- циркуляційна пропозиція – 42.00M USD

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