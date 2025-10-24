Інформація щодо ціни Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01031464 $ 0,01031464 $ 0,01031464 Мін. за 24 год $ 0,01293018 $ 0,01293018 $ 0,01293018 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01031464$ 0,01031464 $ 0,01031464 Макс. за 24 год $ 0,01293018$ 0,01293018 $ 0,01293018 Рекордний максимум $ 0,01911756$ 0,01911756 $ 0,01911756 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -3,57% Зміна ціни (1 дн.) +16,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +99,68% Зміна ціни (за 7 дн.) +99,68%

Актуальна ціна Predi by Virtuals (PREDI) становить $0,01199038. За останні 24 години PREDI торгувався між мінімумом у $ 0,01031464 і максимумом у $ 0,01293018, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PREDI становить $ 0,01911756, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PREDI змінився на -3,57% за останню годину, +16,25% за 24 години та на +99,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Predi by Virtuals (PREDI)

Ринкова капіталізація $ 5,98M$ 5,98M $ 5,98M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,98M$ 11,98M $ 11,98M Циркуляційне постачання 498,97M 498,97M 498,97M Загальна пропозиція 998 972 763,0 998 972 763,0 998 972 763,0

Поточна ринкова капіталізація Predi by Virtuals — $ 5,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PREDI — 498,97M, зі загальною пропозицією 998972763.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,98M.