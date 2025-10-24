Актуальна ціна Predi by Virtuals сьогодні становить 0,01199038 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PREDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PREDI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Predi by Virtuals сьогодні становить 0,01199038 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PREDI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PREDI на MEXC вже зараз.

Докладніше про PREDI

Інформація про ціну PREDI

Офіційний вебсайт PREDI

Токеноміка PREDI

Прогноз ціни PREDI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Predi by Virtuals

Ціна Predi by Virtuals (PREDI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PREDI до USD:

$0,01199718
$0,01199718$0,01199718
+16,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Predi by Virtuals (PREDI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:04:44 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01031464
$ 0,01031464$ 0,01031464
Мін. за 24 год
$ 0,01293018
$ 0,01293018$ 0,01293018
Макс. за 24 год

$ 0,01031464
$ 0,01031464$ 0,01031464

$ 0,01293018
$ 0,01293018$ 0,01293018

$ 0,01911756
$ 0,01911756$ 0,01911756

$ 0
$ 0$ 0

-3,57%

+16,25%

+99,68%

+99,68%

Актуальна ціна Predi by Virtuals (PREDI) становить $0,01199038. За останні 24 години PREDI торгувався між мінімумом у $ 0,01031464 і максимумом у $ 0,01293018, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PREDI становить $ 0,01911756, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PREDI змінився на -3,57% за останню годину, +16,25% за 24 години та на +99,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Predi by Virtuals (PREDI)

$ 5,98M
$ 5,98M$ 5,98M

--
----

$ 11,98M
$ 11,98M$ 11,98M

498,97M
498,97M 498,97M

998 972 763,0
998 972 763,0 998 972 763,0

Поточна ринкова капіталізація Predi by Virtuals — $ 5,98M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PREDI — 498,97M, зі загальною пропозицією 998972763.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,98M.

Історія ціни Predi by Virtuals (PREDI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Predi by Virtuals до USD становила $ +0,00167573.
За останні 30 днів зміна ціни Predi by Virtuals до USD становила $ +0,0177606328.
За останні 60 днів зміна ціни Predi by Virtuals до USD становила $ +0,0002451265.
За останні 90 днів зміна ціни Predi by Virtuals до USD становила $ +0,0108448607679214127.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00167573+16,25%
30 днів$ +0,0177606328+148,12%
60 днів$ +0,0002451265+2,04%
90 днів$ +0,0108448607679214127+946,72%

Що таке Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Predi by Virtuals (PREDI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Predi by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Predi by Virtuals (PREDI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Predi by Virtuals (PREDI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Predi by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Predi by Virtuals вже зараз!

PREDI до місцевих валют

Токеноміка Predi by Virtuals (PREDI)

Розуміння токеноміки Predi by Virtuals (PREDI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PREDI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Predi by Virtuals (PREDI)

Скільки сьогодні коштує Predi by Virtuals (PREDI)?
Актуальна ціна PREDI у USD становить 0,01199038 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PREDI до USD?
Поточна ціна PREDI до USD — $ 0,01199038. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Predi by Virtuals?
Ринкова капіталізація PREDI — $ 5,98M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PREDI?
Циркуляційна пропозиція PREDI — 498,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PREDI?
PREDI досяг історичної максимальної ціни у 0,01911756 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PREDI?
Історична мінімальна ціна PREDI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PREDI?
Актуальний обсяг торгівлі PREDI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PREDI цього року?
PREDI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PREDI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:04:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Predi by Virtuals (PREDI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 486,99
$111 486,99$111 486,99

+1,43%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 982,97
$3 982,97$3 982,97

+2,73%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16916
$0,16916$0,16916

+10,37%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,34
$193,34$193,34

+1,21%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,5859
$20,5859$20,5859

+33,50%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 982,97
$3 982,97$3 982,97

+2,73%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 486,99
$111 486,99$111 486,99

+1,43%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,34
$193,34$193,34

+1,21%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4469
$2,4469$2,4469

+1,57%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,86
$1 138,86$1 138,86

+0,79%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6258
$0,6258$0,6258

+525,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000740
$0,00000740$0,00000740

+315,73%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$49,08
$49,08$49,08

+99,18%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5805
$0,5805$0,5805

+93,50%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01877
$0,01877$0,01877

+87,70%