Сьогоднішня ціна Precious Metals USD

Поточна ціна Precious Metals USD (PMUSD) сьогодні становить $ 0.652908, зі зміною 13.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMUSD до USD становить $ 0.652908 за PMUSD.

Precious Metals USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,374,103, з циркуляційною пропозицією у 94.00M PMUSD. Протягом останніх 24 годин PMUSD торгувався між $ 0.564314 (мінімум) та $ 0.652944 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.08, тоді як історичний мінімум — $ 0.113327.

У короткостроковій динаміці PMUSD змінився на -0.00% за останню годину та на +37.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 39.14K.

Ринкова інформація щодо Precious Metals USD (PMUSD)

Ринкова капіталізація $ 61.37M$ 61.37M $ 61.37M Обсяг (за 24 год) $ 39.14K$ 39.14K $ 39.14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 61.37M$ 61.37M $ 61.37M Циркуляційне постачання 94.00M 94.00M 94.00M Загальна пропозиція 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

Поточна ринкова капіталізація Precious Metals USD — $ 61.37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 39.14K. Циркуляційна пропозиція PMUSD — 94.00M, зі загальною пропозицією 94001203.62222221. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 61.37M.