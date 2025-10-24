Інформація щодо ціни Praxis (PRXS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00301328 $ 0,00301328 $ 0,00301328 Мін. за 24 год $ 0,0031146 $ 0,0031146 $ 0,0031146 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00301328$ 0,00301328 $ 0,00301328 Макс. за 24 год $ 0,0031146$ 0,0031146 $ 0,0031146 Рекордний максимум $ 0,01666443$ 0,01666443 $ 0,01666443 Найнижча ціна $ 0,00301328$ 0,00301328 $ 0,00301328 Зміна ціни (за 1 год) +0,39% Зміна ціни (1 дн.) +0,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,08% Зміна ціни (за 7 дн.) -30,08%

Актуальна ціна Praxis (PRXS) становить $0,00309285. За останні 24 години PRXS торгувався між мінімумом у $ 0,00301328 і максимумом у $ 0,0031146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRXS становить $ 0,01666443, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00301328.

Що стосується короткострокових результатів, то PRXS змінився на +0,39% за останню годину, +0,12% за 24 години та на -30,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Praxis (PRXS)

Ринкова капіталізація $ 309,29K$ 309,29K $ 309,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 309,29K$ 309,29K $ 309,29K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Praxis — $ 309,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRXS — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 309,29K.