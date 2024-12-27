Сьогоднішня ціна Praist (PRAIST)

Поточна ціна Praist (PRAIST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.65K USD. Ціна PRAIST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Praist:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.32K USD

- зміна ціни Praist протягом дня — -7.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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