Що таке Praist ( PRAIST)

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

