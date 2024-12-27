Ціна Praist (PRAIST)
Поточна ціна Praist (PRAIST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.65K USD. Ціна PRAIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Praist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.32K USD
- зміна ціни Praist протягом дня — -7.47%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Praist до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Praist до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Praist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Praist до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.47%
|30 днів
|$ 0
|-94.93%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Praist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-7.47%
-63.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.
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