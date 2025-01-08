Ціна PPizza (PPIZZA)
Поточна ціна PPizza (PPIZZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPIZZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PPizza:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.01 USD
- зміна ціни PPizza протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PPizza до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PPizza до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PPizza до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PPizza до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.97%
|60 днів
|$ 0
|+35.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PPizza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the home of $PPIZZA, the world's first and only memecoin dedicated to the love of pizza and the power of crypto! We believe that pizza and crypto are two of the greatest things in the world, and our mission is to combine them to create something truly special. With $PPIZZA, you can take a bite out of the crypto pizza revolution and join a community of like-minded pizza and crypto enthusiasts. Whether you're a seasoned crypto trader or a pizza lover looking to try something new, $PPIZZA has something for everyone.
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