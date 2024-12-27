Ціна Pozo Coin (POZO)
Поточна ціна Pozo Coin (POZO) сьогодні становить 10.18 USD з ринковою капіталізацією $ 6.11M USD. Ціна POZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pozo Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.98K USD
- зміна ціни Pozo Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 600.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pozo Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pozo Coin до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Pozo Coin до USD становила $ +0.0401366860.
За останні 90 днів зміна ціни Pozo Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ +0.0401366860
|+0.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pozo Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.
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￡8.0422
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€9.671
|1 POZO до USD
$10.18
|1 POZO до MYR
RM45.5046
|1 POZO до TRY
₺358.336
|1 POZO до JPY
¥1,606.404
|1 POZO до RUB
₽1,061.4686
|1 POZO до INR
₹870.1864
|1 POZO до IDR
Rp164,193.5254
|1 POZO до PHP
₱591.1526
|1 POZO до EGP
￡E.517.7548
|1 POZO до BRL
R$63.0142
|1 POZO до CAD
C$14.5574
|1 POZO до BDT
৳1,216.8154
|1 POZO до NGN
₦15,758.4364
|1 POZO до UAH
₴427.1528
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Bs519.18
|1 POZO до PKR
Rs2,834.0102
|1 POZO до KZT
₸5,329.8408
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฿346.12
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NT$334.2094
|1 POZO до CHF
Fr9.162
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