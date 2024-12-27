Сьогоднішня ціна Pozo Coin (POZO)

Поточна ціна Pozo Coin (POZO) сьогодні становить 10.18 USD з ринковою капіталізацією $ 6.11M USD. Ціна POZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pozo Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.98K USD

- зміна ціни Pozo Coin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 600.00K USD

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