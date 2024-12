Що таке Pozo Coin ( POZO)

Pozo is a fun and lighthearted memecoin centered around the character Pozo, an electric blue frog with neon green spots and a digital crown. While embracing humor and creativity within the crypto world, Pozo takes inspiration from Vitalik Buterin’s vision that "memecoins can be more than just entertainment—they can drive real-world impact." Beyond the fun, Pozo is designed to build a vibrant, engaged community with a purpose. The project channels the collective energy of its community to support underfunded science and technology initiatives, turning memes into meaningful action. With Pozo, you’re not just part of a memecoin—you’re part of a movement that combines fun with real-world impact.

Ресурс Pozo Coin (POZO) Whitepaper Офіційний вебсайт