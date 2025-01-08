Ціна Pozi (POZI)
Поточна ціна Pozi (POZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.97K USD. Ціна POZI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pozi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.54K USD
- зміна ціни Pozi протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pozi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pozi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pozi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pozi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-22.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pozi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.05%
+0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character. I
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