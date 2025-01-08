Сьогоднішня ціна Pozi (POZI)

Поточна ціна Pozi (POZI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.97K USD. Ціна POZI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pozi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.54K USD

- зміна ціни Pozi протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 999.72M USD

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