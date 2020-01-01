Токеноміка POWSCHE (POWSCHE) Дізнайтеся ключову інформацію про POWSCHE (POWSCHE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація POWSCHE (POWSCHE) POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value. Офіційний вебсайт: https://powsche.com/ Купити POWSCHE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни POWSCHE (POWSCHE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена POWSCHE (POWSCHE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Загальна пропозиція: $ 99,88M $ 99,88M $ 99,88M Циркуляційна пропозиція: $ 99,88M $ 99,88M $ 99,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,29M $ 1,29M $ 1,29M Історичний максимум: $ 0,13643 $ 0,13643 $ 0,13643 Історичний мінімум: $ 0,00547514 $ 0,00547514 $ 0,00547514 Поточна ціна: $ 0,01295806 $ 0,01295806 $ 0,01295806 Дізнайтеся більше про ціну POWSCHE (POWSCHE)

Токеноміка POWSCHE (POWSCHE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки POWSCHE (POWSCHE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POWSCHE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POWSCHE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POWSCHE, досліджуйте ціну токена POWSCHE в реальному часі!

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