Сьогоднішня ціна PowerTrade Fuel (PTF)

Поточна ціна PowerTrade Fuel (PTF) сьогодні становить 0.01016534 USD з ринковою капіталізацією $ 249.06K USD. Ціна PTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PowerTrade Fuel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.80K USD

- зміна ціни PowerTrade Fuel протягом дня — +0.86%

- циркуляційна пропозиція – 24.57M USD

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