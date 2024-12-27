Ціна PowerTrade Fuel (PTF)
Поточна ціна PowerTrade Fuel (PTF) сьогодні становить 0.01016534 USD з ринковою капіталізацією $ 249.06K USD. Ціна PTF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PowerTrade Fuel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 147.80K USD
- зміна ціни PowerTrade Fuel протягом дня — +0.86%
- циркуляційна пропозиція – 24.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PowerTrade Fuel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PowerTrade Fuel до USD становила $ +0.0014409989.
За останні 60 днів зміна ціни PowerTrade Fuel до USD становила $ -0.0012197076.
За останні 90 днів зміна ціни PowerTrade Fuel до USD становила $ +0.001524174666242649.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.86%
|30 днів
|$ +0.0014409989
|+14.18%
|60 днів
|$ -0.0012197076
|-11.99%
|90 днів
|$ +0.001524174666242649
|+17.64%
Останній аналіз цін PowerTrade Fuel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+0.86%
+13.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan.
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