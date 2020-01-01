Токеноміка PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Дізнайтеся ключову інформацію про PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error. Офіційний вебсайт: https://powerpool.finance Whitepaper: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network Купити CVP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 471,88K $ 471,88K $ 471,88K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 32,39M $ 32,39M $ 32,39M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Історичний максимум: $ 17,27 $ 17,27 $ 17,27 Історичний мінімум: $ 0,00882537 $ 0,00882537 $ 0,00882537 Поточна ціна: $ 0,01457057 $ 0,01457057 $ 0,01457057 Дізнайтеся більше про ціну PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Токеноміка PowerPool Concentrated Voting Power (CVP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CVP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CVP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CVP, досліджуйте ціну токена CVP в реальному часі!

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