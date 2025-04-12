Ціна PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
Поточна ціна PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) сьогодні становить 0.01899626 USD з ринковою капіталізацією $ 614.59K USD. Ціна CVP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PowerPool Concentrated Voting Power:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power протягом дня — +5.22%
- циркуляційна пропозиція – 32.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power до USD становила $ +0.00094289.
За останні 30 днів зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power до USD становила $ -0.0097068400.
За останні 60 днів зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power до USD становила $ -0.0165322950.
За останні 90 днів зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power до USD становила $ -0.10101393127906662.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00094289
|+5.22%
|30 днів
|$ -0.0097068400
|-51.09%
|60 днів
|$ -0.0165322950
|-87.02%
|90 днів
|$ -0.10101393127906662
|-84.17%
Останній аналіз цін PowerPool Concentrated Voting Power: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
+5.22%
-14.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
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