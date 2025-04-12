Сьогоднішня ціна PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

Поточна ціна PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) сьогодні становить 0.01899626 USD з ринковою капіталізацією $ 614.59K USD. Ціна CVP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PowerPool Concentrated Voting Power:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PowerPool Concentrated Voting Power протягом дня — +5.22%

- циркуляційна пропозиція – 32.39M USD

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