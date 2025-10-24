Інформація щодо ціни Powerloom (POWER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00435348 $ 0,00435348 $ 0,00435348 Мін. за 24 год $ 0,00505024 $ 0,00505024 $ 0,00505024 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00435348$ 0,00435348 $ 0,00435348 Макс. за 24 год $ 0,00505024$ 0,00505024 $ 0,00505024 Рекордний максимум $ 0,330112$ 0,330112 $ 0,330112 Найнижча ціна $ 0,0043508$ 0,0043508 $ 0,0043508 Зміна ціни (за 1 год) +0,30% Зміна ціни (1 дн.) +12,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,93%

Актуальна ціна Powerloom (POWER) становить $0,00491004. За останні 24 години POWER торгувався між мінімумом у $ 0,00435348 і максимумом у $ 0,00505024, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POWER становить $ 0,330112, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0043508.

Що стосується короткострокових результатів, то POWER змінився на +0,30% за останню годину, +12,63% за 24 години та на -2,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Powerloom (POWER)

Ринкова капіталізація $ 769,29K$ 769,29K $ 769,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,91M$ 4,91M $ 4,91M Циркуляційне постачання 156,77M 156,77M 156,77M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Powerloom — $ 769,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POWER — 156,77M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,91M.