Ціна POWERCITY WATT (WATT)
Поточна ціна POWERCITY WATT (WATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POWERCITY WATT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.06 USD
- зміна ціни POWERCITY WATT протягом дня — -8.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POWERCITY WATT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POWERCITY WATT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POWERCITY WATT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POWERCITY WATT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.17%
|30 днів
|$ 0
|-60.58%
|60 днів
|$ 0
|-38.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін POWERCITY WATT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-8.17%
-17.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space
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