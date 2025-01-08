Сьогоднішня ціна POWERCITY WATT (WATT)

Поточна ціна POWERCITY WATT (WATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WATT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POWERCITY WATT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.06 USD

- зміна ціни POWERCITY WATT протягом дня — -8.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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