Сьогоднішня ціна POWERBALL

Поточна ціна POWERBALL (BALL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BALL до USD становить $ 0 за BALL.

POWERBALL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57,257, з циркуляційною пропозицією у 979.55M BALL. Протягом останніх 24 годин BALL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00598404, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BALL змінився на -0.25% за останню годину та на +14.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо POWERBALL (BALL)

Ринкова капіталізація $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57.26K$ 57.26K $ 57.26K Циркуляційне постачання 979.55M 979.55M 979.55M Загальна пропозиція 979,546,924.8229536 979,546,924.8229536 979,546,924.8229536

Поточна ринкова капіталізація POWERBALL — $ 57.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALL — 979.55M, зі загальною пропозицією 979546924.8229536. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.26K.