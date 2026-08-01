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Поточна ціна POWERBALL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BALL становить 57,257 USD. Відстежуйте оновлення цін BALL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна POWERBALL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BALL становить 57,257 USD. Відстежуйте оновлення цін BALL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна POWERBALL (BALL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BALL до USD:

$0.0000584
$0.0000584$0.0000584
-5.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни POWERBALL (BALL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:54:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна POWERBALL

Поточна ціна POWERBALL (BALL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BALL до USD становить $ 0 за BALL.

POWERBALL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57,257, з циркуляційною пропозицією у 979.55M BALL. Протягом останніх 24 годин BALL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00598404, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BALL змінився на -0.25% за останню годину та на +14.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо POWERBALL (BALL)

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

--
----

$ 57.26K
$ 57.26K$ 57.26K

979.55M
979.55M 979.55M

979,546,924.8229536
979,546,924.8229536 979,546,924.8229536

Поточна ринкова капіталізація POWERBALL — $ 57.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BALL — 979.55M, зі загальною пропозицією 979546924.8229536. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.26K.

Історія ціни POWERBALL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00598404
$ 0.00598404$ 0.00598404

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

+1.04%

+14.94%

+14.94%

Історія ціни POWERBALL (BALL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POWERBALL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни POWERBALL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни POWERBALL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни POWERBALL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.04%
30 днів$ 0+5.11%
60 днів$ 0+11.41%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни POWERBALL

Прогноз ціни POWERBALL (BALL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BALL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни POWERBALL (BALL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна POWERBALL потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне POWERBALL у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BALL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни POWERBALL.

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Ресурс POWERBALL (BALL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Gambling (GambleFi)Meme

Про POWERBALL

Яка зараз ціна POWERBALL?

POWERBALL торгується по ₴, що відображає зміну ціни на 1.04% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг BALL?

З ринковою капіталізацією ₴2523879.10197726192000, BALL займає #6762 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів POWERBALL генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість BALL?

На відкритому ринку обігується 979546924.8229536 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

POWERBALL коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як POWERBALL порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴0.2637754947237196224000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на BALL?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Gambling (GambleFi),Meme, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться BALL у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про POWERBALL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:54:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для POWERBALL (BALL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.04000
$0.04000$0.04000

+21.21%

Aether Network

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AET

$0.0127
$0.0127$0.0127

+20.95%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002991
$0.0002991$0.0002991

+12.86%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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